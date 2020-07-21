معبر حدودي في اقليم كوردستان ينفي سيطرة الجيش العراقي عليه

2020/07/21 | 17:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفى المتحدث باسم معبر ابراهيم الخليل الدولي في محافظة دهوك باقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي عن سيطرة الجيش العراقي على المعبر، لافتا الى ان الخبر غير صحيح جملة وتفصيلا.

وجاء في بيان للمتحدث باسم المعبر كامي كامل ورد لوكالة شفق نيوز، ان عددا من صفحات شبكة التواصل الاجتماعي نشرت خبرا زعم ان الجيش العراقي سيطر على معبر ابراهيم الخليل الدولي، مشددا على انه ينفي هذا الخبر ويعده امرا لا اساس له.

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