شيعة العراق .. النزوح من دولة الكيان إلى كيان الدولة*. - جعفر المظفر

2020/07/21 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جعفر_المظفر بعد إنهيار الدولة العثمانية ودخول العراق في عصر الإحتلال البريطاني ومن بعده الملكي وبعد أن أسست الدولة المدنية لمرتكزاتها وتمظهراتها الجديدة كان لا بد للقوى الإجتماعية أن تترتب من جديد, وصار ممكنا رؤية كيفية تراجع كيان المرجعية الشيعية الموازي الذي ظل قائما طيلة عمر حالة التوافق والتعايش بين زعماء الطائفة الدينيين والقبليين من جهة وبين رجالات الحكم ممثلين بسلطة الخلفاء والسلاطين على الجهة الأخرى.< ......





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