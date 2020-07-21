2020/07/21 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_البسفي "قد تكون الحرب الباردة انتهت، لكن تفكير الحرب الباردة باقٍ" جوزيف روتبل"هي مخططات قوى عظمى تلعب بمصائر ومقادير شعوب وتحاول فرض سيطرتها على الآخرين وترويض هممهم وإفقادهم الثقة بكل شيء حتى يصبحوا على استعداد للقبول بأي شيء، ثم إعادة تشكيل أفكارهم وأحلامهم بوسائل عديدة تبدأ بالكلمة والصورة وتنتهي بالمدفع والدبابة !" ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ال (CIA) بين الهيمنة والتحالف ! - محمد البسفي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ال (CIA) بين الهيمنة والتحالف ! - محمد البسفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).