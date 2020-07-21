بحث جون لوك في الذهن البشري - زهير الخويلدي

2020/07/21 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الخويلدي تمهيد:" التجربة هي أساس كل معارفنا"يعتبر جون لوك أحد أهم الفلاسفة المحدثين ولقد اشتهر من خلال التجديد الكبير الذي قام به على المستوى السياسي والحقوقي ومناداته بالحكم المدني في مقابل الحكم التيولوجي وتنظيره للتسامح بين الطوائف ودفاعه على الحرية والعقد الاجتماعي ولكن المثير في هذه الشخصية الفلسفية الفذة هو نظريته الحسية التي تضعه في قلب الفلسفة التجريبية وتجعله في تصادم مع النظرية العقلية ال ......





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