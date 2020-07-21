لجنة نيابية تعلن توزيع “استمارة” لمعرفة المشاريع المتوقفة في المحافظات

2020/07/21 | 17:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلنت عضو لجنة الخدمات النيابية النائب منار عبد المطلب، الثلاثاء، توزيع استمارة البنى التحتية لمعالجة ملف المشاريع المتلكئة في المحافظات.وقالت عبد المطلب لـ /المعلومة/، ان “اللجنة اعدت استمارة منظمة وجرى توزيعها على كل المحافظات دون استثناء من اجل معرفة المشاريع الخدمية المعنية بالبنى التحتية والتي لم ينتهي انجازها بسبب تلكؤ او تاخير […]

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