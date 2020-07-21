الأردن يسجل 46 اصابة بكورونا 44 منها من سوريا

2020/07/21 | 17:12 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]أعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، الثلاثاء، عن تسجيل 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1113 إصابة.

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