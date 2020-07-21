2020/07/21 | 17:12 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اعلن مدير مستشفى دار التمريض الخاص في مدينة الطب، وميض قيس، استئناف العمل بفحوصات الرنين المغناطيسي والمفراس الحلزوني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدينة الطب تعلن استئناف العمل بفحوصات الرنين والمفراس. وتحدد اوقات العمل ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدينة الطب تعلن استئناف العمل بفحوصات الرنين والمفراس. وتحدد اوقات العمل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).