ايران: نسعى لزيادة التبادل التجاري مع العراق إلى 20 مليار دولار

2020/07/21 | 17:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، عزم بلاده تطوير العلاقات التجارية مع العراق، ليصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 20 مليار دولار سنويا.

وجاء تصريح روحاني خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد اليوم مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وذلك عقب محادثات جرت في طهران.وقال روحاني، إنه بحث مع الكاظمي تطوير وتنمية العلاقات التجارية بين البلادين، مشددا على وجود إرادة إيرانية لتطوير العلاقات حتى 20 مليار دولار.

وأضاف، أن البلدين عازمان على تطبيق الاتفاقيات الموقعة سابقا خلال زيارة الرئيس الإيراني إلى بغداد.





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