بالصور .. إخماد حريق نشب داخل مجمع

2020/07/21 | 18:02 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد الدفاع المدني: إخماد حريق نشب داخل مجمع "كلشي وكلاشي" في حي "الجامعة" غربي بغداد, دون تسجيل اصابات بشرية.

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