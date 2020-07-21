الخدمات النيابية: لا توجد اتفاقية حقيقية مع الصين لتنفيذ المشاريع

2020/07/21 | 18:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… بينت لجنة الخدمات النيابية، الثلاثاء، انه لا توجد اتفاقية اقتصادية حقيقية مع الصين لتنفيذ المشاريع الإستراتيجية وحل أزمة السكن والطاقة.وقال عضو اللجنة مضر خزعل في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “ العراق وقع مذكرات تفاهم فقط ولا وجود لاتفاق اقتصادي حقيقي مع الصين”، لافتا إلى إن “الأموال التي سحبت من الصندوق السيادي […]

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