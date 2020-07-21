2020/07/21 | 18:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- دان وزير التربية الدكتور علي حميد مخلف الدليمي ، الاعتداءات التي طالت دوائر بابل ، وكان آخرها الاعتداء على مديرية تربية بابل وإحداث الأضرار فيها .واضاف الدليمي في بيان صدر عن مكتبه الاعلامي الخاص ، ان هذه الافعال التي طالت مديرية التربية اليوم (الثلاثاء 21 تموز 2020) ، لا ترضي الله […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تصدر توضيحا بشان الاعتداء على مديرية تربية بابل وإحداث الأضرار فيها المركز الخبري الوطني.

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