2020/07/21 | 18:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- نفى المتحدث بإسم معبر ابراهيم الخليل الدولي في محافظة دهوك بإقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي عن سيطرة الجيش العراقي على المعبر، مشيراً الى ان الخبر غير صحيح جملة وتفصيلا.وجاء في بيان للمتحدث بإسم المعبر كامي كامل ، ان “عددا من صفحات شبكات التواصل الاجتماعي نشرت خبرا زعم […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاقليم ينفي سيطرة الجيش العراقي على معبر ابراهيم الخليل المركز الخبري الوطني.

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