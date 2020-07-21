الحكومة.. أجندات خفية تحاول زعزعة الأمن وسنحاسب مثيري الطائفية

2020/07/21 | 18:05 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



حدد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الثلاثاء، مهام القوات الأمنية في م...

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