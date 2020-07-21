2020/07/21 | 18:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دان وزير التربية علي حميد مخلف الدليمي، اليوم الثلاثاء، الاعتداءات التي طالت دوائر بابل ، وآخرها الاعتداء على مديرية تربية بابل وإحداث الأضرار فيها .وقال الدليمي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “هذه الافعال التي طالت مديرية التربية، اليوم الثلاثاء، لا ترضي الله وعباده، أذ أننا ندرك يقيناً أنها مرفوضة من جميع شرائح …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير التربية: الافعال التي طالت تربية بابل لا ترضي الله وعباده وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التربية: الافعال التي طالت تربية بابل لا ترضي الله وعباده) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التربية: الافعال التي طالت تربية بابل لا ترضي الله وعباده) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).