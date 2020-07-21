صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للاصابات الـ(356) المسجلة اليوم

2020/07/21 | 18:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، الثلاثاء، تسجيل 356 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 54 اصابة خلال الرصد الوبائي الفعال للقطاعات الصحية.وقال الساعدي في بيان، ان "صحة الرصافة سجلت اليوم, 356 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.- 54 حالة خلال الرصد الوبائي الفعال للقطاعات الصحية• قطاع الشعب حالتين• قططاع الاستقلال 3 حالات• قطاع المدائن 9 حالات• قطاع الرصافة 6 حالات• قطاع البلديات الثاني 31 حالة• قطاع بغداد الجديدة 3 حالات- 302 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية• مدينة الصدر 113 حالة ضمن محلات 509, 519, 521, 526, 527, 517, 513, 530, 532, 524, 536, 540, 563, 557, 549, 553, 555, 551, 550, 571, 544, 548, 571, 565, 569, 547, 562, 567, قطاعات 38, 50, 29, 10, 62, 43, 36, 3, 61, 19, صفر• الحسينية 25 حالة محلة 221, 213, 217, 218, 225, 207, 222, 308, 215, 219,• الاعظمية 9 حالات محلة 302, 314, 308, 307• سبع قصور حالتين• الصليخ حالة واحدة محلة 318,• الشعب 32 حالة محلة 339, 327, 365, 336, 357, 319, البنوك, حي اور, الثعالبة, الديوان, حي التجار, شارع الصحة, حي سومر• الكرخ الغزالية حالة واحدة• الامين 12 حالة محلة 785, 743, 757,• بغداد الجديدة 8 حالات محلة 723• الكرخ حي الجهاد حالة واحدة• الكرخ حي الجوادين حالة واحدة محلة 450• الكرخ البياع حالة واحدة محلة 817• المدائن 4 حالات حي الوحدة, الجمعية, الوردية• بسماية حالة واحدة عمارة 101• بوب الشام حالتين محلة 361, 369• الكرخ الوشاش حالتين محلة 619, 604• الكرادة حالتين محلة 902• الزعفرانية 36 حالة محلة 945, 964, 952, 977, 951, 958, 966, 970, 955, الزراعي• شارع فلسطين 8 حالات محلة 503, 505, 510, 502.• حي النصر حالة واحدة محلة 771• الكرخ الدولعي 4 حالات محلة 834, 840, 854• كريعات حالة واحدة محلة 336• ام الكبر والغزلان حالة واحدة• الضباط حالة واحدة• زيونة 4 حالات محلة 716, 714• التاجي حالة واحدة• الكفاح حالتين محلة 113• العبيدي 9 حالات محلة 762, 754, شارع معمل الغاوز• سبع ابكار حالة واحدة• الكرخ الحرية 3 حالات محلة 465, 428, 465• جسر ديالى 5 حالات• الكرخ الطوبجي حالتين محلة 410• محافظة بابل حالة واحدة المسيب• الكرخ المنصور حالة واحدة محلة 619• الكرخ المحمودية حالة واحدة الزراعي• حي الزهراء حالة واحدة محلة 759".واضاف، انه "تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 14979 توفي منهم 863 للاسف، فيما اكتسب الشفاء 11195 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 2921".

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