ضمن برنامج انمائي دولي..انباريون يطلقون “رسائل سلام وتعايش” عبر الأمم المتحدة لمواجهة جائحة كورونا في العراق

2020/07/21 | 18:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – متابعة نشر الموقع الرسمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، تقريرا تضمن عدة رسائل اطلقها مواطنين عراقيين خلال تسلمهم المساعدات التي تقدمها المنظمة لمواجهة جائحة كورونا في البلاد وعلى وجه الخصوص بمحافظة الانبار .أكرم: أرجو اتباع التعليمات الصحية في هذه الأوقات العصيبة لنحافظ على السلامة العامة.وأطلب من كل أفراد المجتمع […]

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