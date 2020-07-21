الأولمبية: لسنا مسؤولين عما تنشره الصفحات الوهمية

2020/07/21 | 18:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اكدت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، عدم مسؤوليتها عن ما ينشر في الصفحات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وذكرت الأولمبية في بيان تلقته /المعلومة/ ان “اللجنة الأولمبية ليس لها أية صفحة في موقع فيسبوك، ولا سواه، وإن صفحتنا الرسمية هي المنفذ الرسمي، والوحيد، لأخبار وأنشطة وفعاليّات وبيانات وردود اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية”.وأضافت “نشيركم […]

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