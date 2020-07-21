2020/07/21 | 18:11 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ بغداد..
اكدت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، عدم مسؤوليتها عن ما ينشر في الصفحات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكرت الأولمبية في بيان تلقته /المعلومة/ ان “اللجنة الأولمبية ليس لها أية صفحة في موقع فيسبوك، ولا سواه، وإن صفحتنا الرسمية هي المنفذ الرسمي، والوحيد، لأخبار وأنشطة وفعاليّات وبيانات وردود اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية”.
وأضافت “نشيركم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأولمبية: لسنا مسؤولين عما تنشره الصفحات الوهمية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اكدت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، عدم مسؤوليتها عن ما ينشر في الصفحات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكرت الأولمبية في بيان تلقته /المعلومة/ ان “اللجنة الأولمبية ليس لها أية صفحة في موقع فيسبوك، ولا سواه، وإن صفحتنا الرسمية هي المنفذ الرسمي، والوحيد، لأخبار وأنشطة وفعاليّات وبيانات وردود اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية”.
وأضافت “نشيركم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأولمبية: لسنا مسؤولين عما تنشره الصفحات الوهمية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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