نائب عراقي يؤكد أهمية زيارة الكاظمي لايران في دعم العلاقات

2020/07/21 | 18:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو مجلس النواب النائب محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى ايران تمثل فرصة للعراق في أن يكون عامل توازن ف...

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