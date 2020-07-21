قرارات جديدة لخلية أزمة النجف الاشرف حول حظر التجوال

2020/07/21 | 18:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت خلية الأزمة في محافظة النجف الأشرف اليوم الثلاثاء، بيانا حول قرارات جديدة اتخذتها الخلية برئاسة محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري، وبحضور أعضاء ال...

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