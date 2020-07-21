2020/07/21 | 18:14 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [متابعة_اين]أظهرت صور التقطتها الأقمار الاصطناعية، دلافين مدربة، أرسلتها البحرية الروسية إلى سوريا في أواخر عام 2018، وفق ما ذكرت مجلة “فوربس” في تقرير لها.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير: روسيا أرسلت “دلافين مدربة” للحرب في سوريا
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير: روسيا أرسلت “دلافين مدربة” للحرب في سوريا
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير: روسيا أرسلت “دلافين مدربة” للحرب في سوريا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).