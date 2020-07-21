تقرير: روسيا أرسلت “دلافين مدربة” للحرب في سوريا

2020/07/21 | 18:14 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]أظهرت صور التقطتها الأقمار الاصطناعية، دلافين مدربة، أرسلتها البحرية الروسية إلى سوريا في أواخر عام 2018، وفق ما ذكرت مجلة “فوربس” في تقرير لها.

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