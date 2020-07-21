رسالة حاسمة من مبابي بشأن مستقبله

2020/07/21 | 18:14 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]حسم كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، موقفه من البقاء في صفوف الفريق خلال منافسات الموسم الجديد.

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