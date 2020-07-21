ميسان تسجل إصابة 54وشفاء 85ووفاة 2

2020/07/21 | 18:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت دائرة صحة ميسان ،اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 54اصابة جديدة فيما أشارت إلى أن عدد حالات الشفاء بلغت 85 حالة فيما توفيت حالتين.البيان اوضح بأن الإصابات موزعة حسب المناطق المركز في إحياء (عواشة، حي الجامعة ، حي المعلمين الجديد ، حي العامل، الجديدة ، السرية، 1000 دار) فضلا عن اقضية (المجرالكبير ، […]

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