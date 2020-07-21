محافظ البنك المركزي يبارك صدور الكتاب الجديد للأستاذ سمير النصيري

2020/07/21 | 18:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

التقى اليوم الثلاثاء الدكتور علي محسن العلاق محافظ البنك المركزي في مكتبه بالبنك المركزي العراقي الأستاذ سمير النصيري وتم تسليمه النسخة الأولى من كتابه الجديد( اقتصادنا وحراك الاصلاح 2015‐2020) وأثناء اللقاء بارك السيد المحافظ صدور الكتاب في الظروف الحالية التي يعاني فيها العراق من الأزمة الاقتصادية والوبائية.

وأكد العلاق استمرار دعمه ورعايته للباحثين والخبراء والأكاديميين المختصين بالشأن الاقتصادي والمالي مؤكدا حرص البنك المركزي على تنمية وتطوير الموارد البشرية واستمرار البنك المركزي على تنفيذ استراتيجيته في مجال الاستثمار في رأس المال البشري وخطته في تعيين الخريجين الأوائل في الجامعات العراقية الرسمية ضمن اختصاص المالية والمصرفية وأشار إلى أن الوجبة الأولى من الشباب المتميزين والذين اوفدهم البنك إلى الخارج للحصول على الدكتوراه انهوا متطلبات الحصول على الشهادة وسيعودون الى الوطن قريبا .

علما ان الكتاب الجديد للأستاذ سمير النصيري يتضمن أربعة فصول وأكثر من 90 مبحثا وبعدد 340 صفحه مع ملاحق توثيقية تناقش رؤى ومقترحات الإصلاح الاقتصادي والمالي والمصرفي وحصاد السياسة النقدية وجهود البنك المركزي للسنوات 2020‐2015 في دعم الاقتصاد الوطني في زمن كورونا وخطته للسنوات الخمس المقبلة

وان الكتاب قد قدم له السيد المحافظ مشكورا .

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