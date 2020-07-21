توضيح من مكتب روحاني يخص مراسم استقبال الكاظمي

2020/07/21 | 18:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال مساعد مدير مكتب الرئيس الإيراني لشؤون العلاقات والإعلام علي رضا معزي، إن التغيير بمراسم استقبال رئيس وزراء العراق، سببه التقيد بالبروتوكولات الصحية المرتبطة بتفشي كورونا.

وصرح معزي في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر" اليوم الثلاثاء، بأن التدابير الصحية الخاصة بتفشي فيروس كورونا حددت البروتوكولات الرسمية الخاصة بالشؤون الدبلوماسية في جميع بلدان العالم.

وأضاف أنه "بطبيعة الحال كان متوقعا حدوث مثل هذه التغييرات في مراسم استقبال مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء العراق، لذلك أقيمت المراسم في صالة المؤتمرات كما أن مراسم الاستعراض وغيرها طالها التقييد أيضا".

پروتکل‌های بهداشتی #کرونا، پروتکل‌های تشریفاتی رویدادهای دیپلماتیک را در تمام جهان محدود کرده و طبعا مراسم استقبال از #مصطفی_الکاظمی نیز دچار تغییراتی قابل انتظار شده.



ناگزیر استقبال در سالن اجلاس سران انجام می‌شود و تشریفات سان و ...



هم محدود شده است.



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— alireza moezi (@ar_moezi) July 21, 2020

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