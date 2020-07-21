صحة النجف توضح التوزيع الجغرافي لـ 283 اصابة بكورونا سُجلت اليوم

2020/07/21 | 18:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - النجف

الموقف الوبائي لدائرة صحة النجف الاشرف ليوم الثلاثاء 21-7-2020

(( تدعو دائرة صحة النجف الاشرف ...





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