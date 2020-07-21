وزير التربية يُدين الاعتداء على تربية بابل ويؤكد: فعل مرفوض من جميع العراقيين

2020/07/21 | 18:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

دان وزير التربية، علي حميد مخلف الدليمي، الثلاثاء، 21 تموز، 2020، الاعتداءات التي طالت مديرية تربية بابل وإحداث الأضرار فيها .

وقال الدليمي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "هذه الافعال التي طالت مديرية تربية بابل اليوم، لا ترضي الله وعباده ، أذ أننا ندرك يقيناً أنها مرفوضة من جميع شرائح المجتمع العراقي"، مبينا أن "الوزارة بكوادرها ومديرياتها كانت وما زالت تبذل قصارى جهدها من اجل خدمة الطالب والمواطن وتلبية طلباته وفي أخطر مرحلة يمر بها العالم في ظل انتشار فيروس كورونا".

ودعا الدليمي، بحسب البيان "الجهات الامنية الى حماية الموظفين والكوادر التربوية في بابل ، وايقاف العناصر التي لا تريد للعراق إلا الحاق الأذى والضرر والدمار بمؤسساته الخدمية والتعليمية".

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بغداد اليوم - بغداد

علقت وزارة الصحة العراقية ، الثلاثاء 21 تموز 2020، على اعلان روسيا نجاح التجارب السريرية على لقاح تعده وزارة الدفاع ودخوله مرحلة الجاهزية فيما حددت الموقف بشأن المرجعية المعتمدة في اللقاحات والتي يؤخذ بمواقفها.

وق

بغداد اليوم-بغداد

أصدرت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، مجموعة تعليمات تحذيرية للمواطنين بعد ارتفاع درجات الحرارة وظهور سحب ركامية تسبب العتمة في الجو.

أدناه التعليمات كما وردت من المديرية:

يجب إخلاء السيارات من:

المواد الغازية.

بغداد اليوم- بغداد

نشرت وزارة التربية، الثلاثاء (21 تموز 2020)، جدول الامتحانات التمهيدية وامتحانات السادس الاعدادي للمدارس التي تقع خارج العراق.

وذكر بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم)، أن "التربية تعلن الجدول الخاص بالامتحانات التمهيدية لل

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