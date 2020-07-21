2020/07/21 | 18:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشارا واسعا لادعاءات تقول بأن وكالة ناسا أضافت علامة نجمية جديدة، وبالتالي إضافة برج جديد يطلق عليه اسم الحواء (Ophiuchus).لكن وكالة الفضاء الأمريكية نفت ما راج من أنباء قائلة إن العلامات النجمية للأبراج ما تزال على حالها ولم تشهد أي تغييرات.وفي وقت سابق من هذا الشهر، توجه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ناسا تكشف حقيقة إضافتها “برج الحواء” إلى الأبراج الفلكية الـ12) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ناسا تكشف حقيقة إضافتها “برج الحواء” إلى الأبراج الفلكية الـ12) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).