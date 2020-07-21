الكاظمي: لن يسمح العراق لأي تهديد على الأراضي الإيرانية ينطلق من أراضيه

2020/07/21 | 18:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، على ان العراق لن يسمح لأي تهديد للأراضي الإيرانية يكون منطلقاً من أراضيه.وقال الكاظمي خلال المؤتمر الصحفي مشترك، مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، “أشكر فخامة الرئيس حسن روحاني على هذه الدعوة، وعلى حسن الضيافة، وأؤكد على الروابط التأريخية التي تربط بلدينا، كما نؤكد على العلاقات …

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