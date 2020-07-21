هذه الدول تقترض 3 مليارات دولار كل ساعة لمواجهة كورونا

2020/07/21 | 18:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تسارع دول العالم إلى جمع الأموال لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحادة التي خلفها وباء كورونا “كوفيد -19 ” حتى الآن.وفي الوقت الذي اتخذت فيه دول العالم عدة إجراءات لدعم الاقتصاد بلغت قيمتها 11 تريليون دولار منذ انتشار الوباء، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي، اقترضت حكومات الدول المتقدمة فقط مبلغا مماثلا خلال الخمسة أشهر […]

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