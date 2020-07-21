السعودية: 34 وفاة بكورونا و2476 إصابة وشفاء 4000

2020/07/21 | 18:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل (2476) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (34) حالة وفاة، وتسجيل (4000) حالة تعافٍ، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (207,259) حالة.وتواصل الصحة تكثيف الفحوصات المخبرية من خلال الكثير من الإجراءات الفاعلة التي أسهمت في الاكتشاف المبكر للحالات المصابة بكورونا واتخاذ الإجراءات السريعة للتعامل […]

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