2020/07/21 | 18:25 - المصدر: المعلومة
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرون غاضبون يقطعون طريق كركوك- بغداد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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