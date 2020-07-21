جائحة التمييز العنصري في أمريكا

2020/07/21 | 18:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الون بن مائي نأمل أن يكون الغضب واليأس والعزيمة التي تستمر في جلب عشرات الآلاف من الأمريكيين إلى الشوارع احتجاجًا على العنصرية والظلم هي البداية فقط.لقد سئمت هذه الجماهير المحتجّة من العنصرية الممنهجة ضد السود ومن التعصّب على أعلى المستويات والتمييز الفظ ووحشية الشرطة ونظام العدالة الجنائية المتحامل والتفاوت الإقتصادي وسرقة المجتمع تجربة […]

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