وزير التربية بشأن الاعتداء على مديرية بابل: أفعال لا ترضي الله وعباده

2020/07/21 | 18:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..دان وزير التربية علي حميد مخلف الدليمي، الثلاثاء، الاعتداءات التي طالت دوائر بابل، وكان آخرها الاعتداء على مديرية تربية بابل وإحداث الأضرار فيها .وقال الدليمي، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “هذه الافعال التي طالت مديرية التربية اليوم لا ترضي الله وعباده، أذ أننا ندرك يقيناً أنها مرفوضة من جميع شرائح المجتمع العراقي”.[…]

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