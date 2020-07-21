2020/07/21 | 18:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أطلقت القوات الخاصة البريطانية “حرباً سرية” تستهدف تنظيم “داعش” في العراق، ويقود هذه الحرب قناصة بريطانيون يقومون باصطياد مقاتلي التنظيم الذين يختبئون ويتحصنون في الجبال، فيما يبدو أن هذه الحرب أدت إلى مقتل عدد كبير من عناصر التنظيم حتى الآن.وبحسب المعلومات التي كشفتها جريدة “ديلي ميل” البريطانية، فإن أكثر من 100 قتيل من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حرب سرية بريطانية ضد “داعش” في العراق .. و100 قتيل حتى الآن) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حرب سرية بريطانية ضد “داعش” في العراق .. و100 قتيل حتى الآن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).