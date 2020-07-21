خلية الأزمة في النجف تتخذ 9 قرارات بشأن مواجهة كورونا

2020/07/21 | 18:36 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حركة التجوال طبيعية داخل المحافظة لغاية الساعة الثانية عشرة ليلًا (Getty)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت خلية الأزمة في محافظة النجف، عن اتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة جائحة كورونا في المحافظة.

قالت الخلية في بيان، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، أنها "اتخذت برئاسة المحافظ لؤي الياسري وحضور أعضائها القرارات التالية:

1ـ يكون حظر التجوال الجزئي من الساعة الثانية عشرة ليلًا وحتى الساعة السادسة صباحًا.

2ـ غلق السيطرات خلال عيدي الأضحى والغدير بالكامل.

3ـ حركة التجوال طبيعية داخل المحافظة لغاية الساعة الثانية عشرة ليلًا.

4ـ كثرة الإصابات في النجف وبقية المحافظات تجعلنا نعتذر عن استقبال الزائرين من المحافظات الأخرى.

5ـ توجيه مديرية شرطة النجف للتشديد وغلق الطرق النيسمية القادمة ومنها الحرية والمهناوية والعباسية وكلفنا قوة من مديرية الشرطة وسنحاسب القادة الأمنيين ولن نسمح بأي خرق من الطرق النسيمية.

6ـ طلبنا من قسم الصحة العامة تقديم رؤيا وتقرير صحي ودراسة حول إحياء مراسم عاشوراء، لكي يتم مناقشة تلك الرؤيا مع خدمة الإمام الحسين وأصحاب المواكب الحسينية.

7ـ تم اتخاذ قرار بنصب تمثال نصفي للراحل الدكتور حسن الحاتمي معاون دائرة صحة النجف تقديرًا للجهود التي بذلها الشهيد لرعاية مرضى جائحة كورونا وسيكون مكان التمثال في مدخل مستشفى الفرات الأوسط .

8ـ تمن مناقشة ملف قطع الأراضي السكنية، سيتم تخصيص 300 دونم في قضاء النجف لكي يتم توزيعها كقطع أراضي سكنية للمتصدين من أبطال الصد الأول في دائرة صحة النجف، سيتم إعطاء حصة لموظفي بقية الدوائر وكافة الشرائح المشمولة، وقد خولنا النائب الثاني لمتابعة هذا الملف.

9ـ نطالب وزير الصحة للتدخل شخصيًا في ملف أزمة الأوكسجين السائل لتسهيل مهمة دخول الشاحنات من الجمهورية الإسلامية ومن دولة الكويت، كميات الأوكسجين الجاف قليلة، نتمنى من بقية المحافظات ووزارة الصحة دعم هذا الملف.

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