قبيل لقاء مع خامنئي.. الكاظمي يطلب من طهران الكفّ عن التدخل في شؤون العراق

2020/07/21 | 18:36 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرعقب تعثّر الرحلة إلى الرياض، حطت طائرة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في طهران، لتكون أول محطة في جولته الخارجية، حيث يلتقي المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

أجرى الكاظمي مباحثات مع الرئيس الإيراني فيما سيعقد اجتماعًا بالمرشد الأعلى علي خامنئي

ووصل الكاظمي، صباح الثلاثاء 21 تموز/يوليو، إلى إيران في زيارة رسمية تستمر ليومين، بدأت بمراسم استقبال تقيّدت بإجراءات الوقاية من الفيروس الفتاك، من قبل الرئيس الإيراني حسن روحاني.

وأكد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، أن علاقة العراق مع دول الجوار مبنية على أساس المصالح المشتركة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، كما شدد على أن العراق تواق إلى علاقات مع إيران وفق "مبدأ عدم التدخل بشؤونه الداخلية"، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع روحاني.

وقال الكاظمي، إن "هناك رابطة تاريخية بين العراق وإيران، ونحن اليوم أمام تحديات وباء كورونا وانهيار أسعار النفط"، مشيرًا إلى أن "العراق يسعى إلى علاقات متوازنة وفق مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية".

وأضاف، أن "إيران قاتلت مع العراق ضد الإرهاب، وكانت من أوائل الدول التي قدمت المساندة، ولن نسنى هذا الموقف للجمهورية الإسلامية، ولهذا السبب وقف العراق معها في أزمتها الاقتصادية".

كما أكد، أن "سياسة العراق قائمة على حسن النية" موضحًا أن "البلدين يواجهان تحديات اقتصادية، وشعوبنا تنتظر منا الكثير وهذه الخدمة لا يمكن أن نقدمها دون تعاون شامل كامل مع الجمهورية الإسلامية".

وبيّن بالقول، إن "علاقاتنا الخارجية تعتمد على مبدأ التوازن والابتعاد عن أي محاور، ولهذا السبب لن نسمح بأن يكون هناك أي تهديد للجمهورية الإسلامية من الأراضي العراق، فعلاقتنا تمتد لمئات السنين".

من جانبه، أكد الرئيس الايراني حسن روحاني "استعداد إيران للوقوف مع العراق "لإرساء الاستقرار والأمن في المنطقة"، ملمحًا إلى الحديث عن دور الوساطة المرتقب مع السعودية، إذ أشار إلى "التباحث حول دور العراق في حل قضايا المنطقة".

ويتضمن جدول أعمال الكاظمي في طهران "لقاءً تاريخيًا" مع المرشد الأعلى علي خامنئي، هو اللقاء المباشر الأول الذي يعقده الأخير منذ 5 أشهر، وهو مؤشر على اهتمام كبير من طهران بزيارة رئيس الحكومة العراقية، على حد تعبير وكالة الأنباء الإيرانية.

قال الكاظمي إن العراق يتوق إلى علاقات مع إيران تقوم على مبدأ عدم التدخل في شؤونه

ورافق الكاظمي وفد رفيع المستوى ضم وزراء الخارجية والنفط والكهرباء والمالية والدفاع والصحة ومستشار الأمن القومي، وكان في استقباله وزير الطاقة الايراني علي رضا أردكانيان في مطار مهر آباد في العاصمة طهران.

وسيعقد الوفد مباحثات "رفيعة المستوى" مع نظيره الإيراني يشارك فيها الكاظمي والنائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، كما سيلتقي الكاظمي رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف.

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