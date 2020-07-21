أمانة بغداد: لم نتلق أي تعليمات بشأن فتح المتنزهات خلال أيام العيد

2020/07/21 | 18:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أكدت أمانة بغداد، اليوم الثلاثاء، عدم تلقيها أي تعليمات من اللجنة العليا للصحة والسلامة بشأن فتح المتنزهات خلال أيام عيد الأضحى المبارك.وقال المتحدث باسم الأمانة حكيم عبد الزهرة في تصريح لوسائل اعلامية حكومية، إن "أمانة بغداد إلى الآن لم تتلق أي تعليمات بشأن إعادة فتح المتنزهات والحدائق أمام المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك".واضاف أن "الأمانة مع خيار إعادة فتح المتنزهات والحدائق خلال العيد، لكونها تعد المتنفس الوحيد للعائلات العراقية، أسوة بإعادة فتح المولات، شرط الالتزام بالإجراءات الوقائية كارتداء الكمامات والقفازات".

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