2020/07/21 | 18:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للاصابات الـ”356″ المركز الخبري الوطني.

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