العراق: أزمة انقطاع الكهرباء في العاصمة بغداد تثير تذمر المواطنين

2020/07/21 | 18:41 - المصدر: فرانس 24

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يضطر الكثير من المواطنين في العاصمة العراقية بغداد إلى تغيير مصادر الطاقة الكهربائية في منازلهم بسبب عدم انتظام تشغيل الكهرباء من المنظومة الوطنية، فقد تراجعت في هذا الصيف إلى ساعة تشغيل واحدة مقابل ست ساعات انقطاع في أغلب المناطق.

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