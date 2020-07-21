هكذا يساهم الذكاء الاصطناعي في تصميم نظام الروبوتات

2020/07/21 | 18:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… الذكاء الاصطناعي في طريقه لتغيير جميع الصناعات، وصناعة الروبوتات ليست استثناء، في الوقت الحاضر، أنشأ المزيج المبتكر من الذكاء الاصطناعي والروبوتات عددًا من الاحتمالات المستقبلية في جميع مجالات الصناعة، وفي حين سيوافق معظمنا على أن معظم الروبوتات ستكون بشرية في غضون 10 سنوات من الآن؛ في العديد من البيئات، فقد تم تصميم الروبوتات لمحاكاة […]

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