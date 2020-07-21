وزير البيشمركة يشيد بمساعي وخطوات كبير المستشارين العسكريين الامريكيين

2020/07/21 | 18:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ انهى كبير مستشاري الجيش الامريكي في المكتب الامني المشترك في اقليم كوردستان الكولونيل شين سيلين، اليوم الثلاثاء، مهام عمله وتسلم المهمة بدلا عنه الكولونيل جوليات.

وجاء في بيان لوزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، ورد لوكالة شفق نيوز، ان مراسم تسليم واستلام المهام جرت اليوم الثلاثاء، وزار الجانبان وزارة البيشمركة واعلنا قرار استبدال المستشار لوزير البيشمركة شورش اسماعيل.

واشار البيان ان اسماعيل أشاد بمساعي وخطوات كبير المستشارين العسكريين الامريكيين شين سيلين، موضحا انه خلال المدة السابقة عمل بلا كلل ومارس دورا كبيرا لإنجاح عملية الإصلاح في وزارة البيشمركة ومسألة تدريب قوات البيشمركة ووجه كلامه له بالقول "صداقتكم وتنسيقكم مبعث فخر لقوات البيشمركة واهالي كوردستان، ولن ننساها".

واضاف ان الكولونيل شين سيلين الذي من المقرر ان يعود خلال الايام المقبلة الى امريكا، عبر عن شكره لوزير البيشمركة وقواته، معلنا ان قوات البيشمركة واجهت اشد الارهابيين توحشا بشكل بطولي وشجاع، لذلك فهي تستحق الاكثر والافضل.

ونوه البيان الى ان الكولونيل جوليات الذي تسلم المهمة، اشار الى انه سيستمر في ترسيخ العلاقات والتنسيق مع قوات البيشمركة ومشروع الاصلاح ببرنامج وخطط افضل.

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