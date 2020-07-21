الكاظمي في طهران وارساء الامن والاستقرار في المنطقة

2020/07/21 | 18:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما اهمية زيارة رئيس الوزراء العراقي لطهران وتتويجها بلقاء قائد الثورة؟ ما الملفات التي يحملها الكاظمي لتعميق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين؟ هل تك...

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