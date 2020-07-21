2020/07/21 | 18:44 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية كانت اول دولة تقف الى جانب العراق ضد جماعة "داعش" الارهابية ....
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: لن نسمح باي تهديد للجمهورية الاسلامية من اراضي العراق
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: لن نسمح باي تهديد للجمهورية الاسلامية من اراضي العراق
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: لن نسمح باي تهديد للجمهورية الاسلامية من اراضي العراق ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).