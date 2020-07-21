الكاظمي: لن نسمح باي تهديد للجمهورية الاسلامية من اراضي العراق

2020/07/21 | 18:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية كانت اول دولة تقف الى جانب العراق ضد جماعة "داعش" الارهابية ....

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