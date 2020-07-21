بومبيو يبحث مع جونسون التوتر مع الصين

2020/07/21 | 18:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… التقى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الثلاثاء في لندن، رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي توترت علاقته مع الصين بعد انتقاده إجراءاتها في هونغ كونغ واستبعاد شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي من شبكات الجيل الخامس في البلاد.ووصل بومبيو إلى مقر الحكومة البريطانية ظهر الثلاثاء، حيث ظهر واضعاً كمامة كما بوريس جونسون، قبل أن يجلسا […]

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