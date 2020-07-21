شاهد بالفيديو: لحظة اختطاف الناشطة الألمانية “

2020/07/21 | 18:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اظهر مقطع فيديو مصور، عملية اختطاف الناشطة الالمانية ومديرة القسم الثقافي في معهد غوتا الالماني، هيلا مويس مساء امس الاثنين من احدى شوارع العاصمة بغداد.وبحسب الفيديو فإن عدد من العناصر اقدموا على اختطاف وحمل هيلا، وادخالها إلى عجلة نوع ستاركس، وأعلن عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي في بيان اختطاف مديرة […]

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