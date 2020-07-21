فريق دراسة التشققات الأرضية في النجف يكشف نتائج زيارته لموقع الظاهرة

2020/07/21 | 18:49 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/النجف كشف الوفد المتخصص من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي إحدى تشكيلات وزارة النقل، الذي ذهب إلى محافظة النجف، عن ظاهرة التشققات الارضية في المحافظة بعد المعلومات التي وردت من قبل بعض المواطنين ومقاطع الفيديو التي انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي .وأوضح التقرير الذي اعده فريق الهيئة العامة للأنواء الجوية، عن حدوث تشققات في واحة البرهان بمحافظة النجف الاشرف مصحوبة بكمية من النيران والدخان الخارج من باطن الأرض.واشار التقرير إلى أن المنطقة لم تشهد أي نشاط زلزالي خلال الفترة الماضية وان هذه الظاهرة تحدث على فترات متقطعة منذ عام 2010 وهي نشاط تكتوني بسيط وغازات وابخرة حارة تخرج من باطن الأرض تصعد إلى اعلى سطح التربة.واضاف التقرير، ان المنطقة ممتلئة بالاحراش والنباتات وجذوع النخيل المدفونة والتي تساعد عل ارتفاع درجات الحرارة والوصول إلى درجة الاتقاد تشتعل وتستمر بالاشتعال.من جانبه اكد مدير عام الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي المهندس علي صاحب، ان هذه الظاهرة سوف تنتهي عندما يزول العامل أو يرتفع مستوى المياه الجوفية لاسيما أن محافظة النجف بعيدة كل البعد عن البراكين من حيث طبيعتها الصخرية والتربة والعمر الجيلوجي.فضلا عن، ان هذه الظاهرة عبارة عن نضوح بطي ء ناتج عن ترسب الغازات والمحاليل من الأعماق السحيقة عبر التشققات والكسور.واشار صاحب، ان هذه الظاهرة طبيعية جدا ولا خوف منها وستستمر لمدة طويلة وان النضوح البطيء كفيل بتحرير الطاقة المخزونة في الأعماق وتقليل تأثيرها.

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