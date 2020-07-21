2020/07/21 | 19:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيد الخامنئي للكاظمي: نتوقع من العراقيين إدراك ان وجود أمريكا يؤدي للفساد والدمار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/21 | 19:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد الخامنئي للكاظمي: نتوقع من العراقيين إدراك ان وجود أمريكا يؤدي للفساد والدمار) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد الخامنئي للكاظمي: نتوقع من العراقيين إدراك ان وجود أمريكا يؤدي للفساد والدمار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).