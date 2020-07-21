مكتب القائد العام: جهاز مكافحة الارهاب يفكك شبكة تابعة لداعش انتشر افرادها في محافظتين

2020/07/21 | 19:53 - المصدر: بغداد اليوم

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الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول=================== تمكن أبطال جهاز مُكافحة الإرهاب، صباح اليوم الثلاثاء، من القاء القبض على شبكة إرهابية كاملة تابعة لفلول عصابات داعـش الإرهابية، حيث تمكن الأبطال وبعملياتٍ نوعيةٍ مُباغتة وسريعة من القاء القبض على عُنصر إرهابي وفق المادة (٤) إرهاب في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين، بحوزته عدد من الأسلحة والأعتدة وشرائح هاتف مُتعددة، وفي الوقت ذاته تمكن أبطالنا في جهاز مُكافحة الإرهاب من الإطاحة بالعنصر الثاني لهذه الشبكة في تكريت بمحافظة صلاح الدين. هذا وأكمل شُجعان جهاز مكافحة الإرهاب عمليتهم بتفكيك الشبكة الإرهابية بعد تمكنهم من القاء القبض على العُنصر الثالث في مُحافظة كركوك بعد كمين مُحكم أعده أبطالنا له .

=========== ٢١ تموز ٢٠٢٠

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