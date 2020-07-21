بالوثيقة: خبر سار للغاية لمنتسبي وزارة الصحة

2020/07/21 | 19:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

منحت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، منتسبيها كافة قدما لمدة ستة اشهر.

وحصلت (بغداد اليوم) على وثيقة تضمنت امرا وزاريا بقضي بمنح منتسبي وزارة الصحة كافة قدما لمدة ستة اشهر، ماعدا المتمتعين بالاجازات الطويلة ( الدراسية_ الامومة).

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بغداد اليوم - بغداد

نشرت وزارة التربية، الثلاثاء، 21 تموز، 2020، جدولا جديدا لامتحانات طلبة السادس الاعدادي بعد تأجيلها إلى مطلع ايلول المقبل.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "جدول الامتحانات النهائية للسادس الاعدادي بفروعه ا

بغداد اليوم- بغداد

نظم العشرات من اهالي قضاء الخالص، التابع لمحافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية ضد قرار نقل فوج طوارئ المحافظة الاول من القضاء الى ناحية المنصورية.

وقال مراسلنا ان "العشرات من اهالي قضاء الخالص (15كم شمال بعقوبة)

بغداد اليوم- بغداد

دان وزير التربية، علي حميد مخلف الدليمي، الثلاثاء، 21 تموز، 2020، الاعتداءات التي طالت مديرية تربية بابل وإحداث الأضرار فيها .

وقال الدليمي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "هذه الافعال التي طالت مديرية تربية بابل اليوم،

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