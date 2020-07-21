خامنئي خلال استقباله الكاظمي: إيران تريد عراقا مستقلا وقويا وتعارض ما يضعف حكومته

2020/07/21 | 19:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغدادقال المرشد الايراني، علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، ان بلاده تريد عراقاً عزيزاً ومستقلّاً يتمتّع بالسيادة والوحدة والانسجام الداخلي.ووفقا لبيان صادر عن مكتب المرشد فقد قال خامنئي خلال استقباله رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي ان "إيران تريد عراقا عزيزاً ومستقلّاً يتمتّع بالسيادة والوحدة والانسجام الداخلي، وهي تعارض حتماً كلّ ما يؤدّي إلى إضعاف الحكومة العراقيّة ولم تنوِ أبداً ولن تنوي التدخّل في شؤون العراق".وتابع ان "إيران تريد عراقا مستقلا وقويا وأمريكا عدو لعراق مقتدر ".واضاف ان "علاقات ايران والعراق أخوية بمعنى الكلمة في ظل القواسم المشتركة الكثيرة في المجالات التاريخية والدينية والثقافية "، مشيرا الى ان " الجانب الأهم لايران في علاقات البلدين يرتكز على المصالح والامن والعزة والاقتدار الاقليمي وتحسين ظروف العراق ".واكد " ايران لم ولن تريد التدخل بشؤون العراق بل تريد عراقا مستقلا ذا سيادة كاملة على اراضيه في ظل الوحدة والانسجام".

واردف المرشد الايراني ان "أمريكا عدوّ بالمعنى الحقيقي للكلمة، وهي لا ترضى بعراق مستقلّ وقويّ يمتلك حكومة حائزة على آراء الأكثريّة.



لا يكترث الأمريكيّون للشخص الذي يستلم رئاسة وزراء العراق، بل إنّهم يسعون لتشكيل حكومة شبيهة بحكومة الحاكم الأمريكي في العراق بول بريمر في بدايات المرحلة التي تلت سقوط صدّام".

وتابع "ايران تتوقع بأن تتم متابعة قرار الحكومة والشعب العراقي لطرد الامريكيين لان وجودهم يؤدي للتوتر".

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وصل في وقت سابق من الثلاثاء (21 تموز 2020)، الى ايران وعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع الرئيس الايراني حسن روحاني، قال فيه، إن "العراق يمتلك روابط جغرافية وثقافية وتاريخية مع إيران"، مشيراً إلى أنه "يجب التنسيق فيما يخص المصالح المشتركة بين العراق وإيران".وأكد الكاظمي خلال المؤتمر ، إن "ايران كأنت من اول الدول التي وقفت مع العراق في مواجهة داعش ولن ننسى هذا الموقف".واضاف ان " العراق وقف ايضاً مع إيران في أزمتها الاقتصادية وتحول إلى سوق للتجارة الإيرانية".وشدد على ان "العراق لن يسمح لأي تهديد من اراضيه لايران وينظر اليها كدولة قوية ومستقرة وهذا يصب بمصلحة العراق".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم - متابعة

استقبل المرشد الايراني علي خامنئي، الثلاثاء (21 تموز 2020)، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وأظهرت صورة حصلت عليها (بغداد اليوم)، لقاء المرشد الايراني علي خامنئي برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في طهران في أول لقاء لخامنئي

بغداد اليوم - بغداد

عقد الوفدان العراقي والإيراني، في طهران، الثلاثاء، 21 تموز، 2020، اجتماعاً موسعاً برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، والنائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته (بغدا

بغداد اليوم - بغداد

توقعت عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي علية الامارة، (الثلاثاء 21 تموز 2020)، الخطوات التي يسعى اليها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في التعامل مع ايران والسعودية.

وقالت الامارة في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "رئ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( خامنئي خلال استقباله الكاظمي: إيران تريد عراقا مستقلا وقويا وتعارض ما يضعف حكومته) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( خامنئي خلال استقباله الكاظمي: إيران تريد عراقا مستقلا وقويا وتعارض ما يضعف حكومته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).